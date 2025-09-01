На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работа с болгаркой закончилась для российского пенсионера трагедией

В Саратовской области пожилой мужчина случайно порезал себя болгаркой и не выжил
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области пенсионер пренебрег техникой безопасности, работая с болгаркой. Это стоило ему жизни. Об этом сообщает издание «СарИнформ» со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла 31 августа в городе Энгельс. По информации СМИ, 66-летний мужчина работал на даче болгаркой и случайно порезал себе шею. На место ЧП прибыла скорая, но спасти пожилого мужчину медики уже не смогли.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в Сургуте врачи спасли мужчину, едва не отрезавшего себе болгаркой ногу. По словам пациента, он занимался строительством бани, когда болгарка «закусилась», упала и затем прошлась диском по его ноге. В результате пациенту диагностировали открытый перелом голени, повреждение сосудов, нервов и мышц, травматический шок.

Ранее в Подмосковье работавший с болгаркой мужчина едва не ослеп из-за нарушения техники безопасности.

