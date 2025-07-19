В Лондоне прошли массовые задержания на митинге в поддержку Palestine Action

Полиция Лондона задержала 55 человек на протестах в поддержку Palestine Action

В Лондоне на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая запрещена на территории Великобритании, задержали 55 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города на странице в соцсети X.

По данным ведомства, протесты проходили в субботу на Парламентской площади в центре Лондона.

«Пятьдесят пять человек задержали на Парламентской площади за демонстрацию плакатов в поддержку запрещенной группировки Palestine Action», — говорится в сообщении.

По данным телеканала Sky News, протесты в поддержку организации также прошли в Манчестере, Эдинбурге, Бристоле и Труро.

5 июля сообщалось, что на протестных акциях задержали 20 человек.

За день до этого британский суд отклонил просьбу Palestine Action о временной приостановке решения о ее внесении в список террористов. Теперь участие или поддержка этой группы рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

Ранее в Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины.