На сайте ЦУМа нашли школьный рюкзак за 153 тыс. рублей

В ЦУМе продают рюкзаки для школьников от Gucci за 153 тыс. рублей
Gucci

На сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) появились в продаже школьные рюкзаки от люксового итальянского бренда Gucci за 153 тыс. рублей.

Детский рюкзак изготовлен из непромокаемого нейлона и оформлен гладкой лакированной кожей. Аксессуар выполнен в желтых, синих и красных цветах и затягивается сверху кулиской.

«Аксессуар затягивается сверху кулиской, как мешок, и закрывается широким клапаном на две пряжки-фастекс. В основное отделение поместятся альбом формата А4, бутылка воды и сменная пара обуви, а в объемных внешних карманах удобно хранить ключи и смартфон», — поясняется на сайте.

На прошлой неделе врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что вес школьного рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Что касается модели, она должна быть с жесткой спинкой и широкими лямками для меньшей нагрузки на позвоночник.

Безопасной при этом должна быть и школьная форма. Как предупреждала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина, у ребенка могут образоваться камни в почках, если он будет носить тугую и тесную одежду.

Ранее россиянам назвали три ошибки при подготовке ребенка к школе.

