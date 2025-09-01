На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак

В Петербурге пять человек задержали в ресторане за употребление наркотиков
Unsplash

В Петербурге правоохранители нагрянули на вечеринку в фешенебельный ресторан и задержали пять человек за употребление наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время закрытого мероприятия в выходные дни — правоохранители вошли в банкетный зал в разгар вечеринки. На улице гостей уже ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования.

При задержании 60-летняя женщина и 59-летний мужчина попытались избавиться от двух пакетиков с кокаином, а 22-летний петербуржец спрятал свертки с марихуаной в носке. Все трое были задержаны. У еще двух гостей в возрасте 28 и 30 лет медики зафиксировали признаки наркотического опьянения.

Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ — незаконный оборот наркотиков. Двое участников привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ.

«Фонтанка» сообщает, что все случилось в ресторане Veter на «Летучем Голландце». Заведение на 85% принадлежит ресторатору Антону Пинскому, а на 15% — журналистке Ксении Собчак. Среди задержанных оказались супруги-бизнесмены, бывший сварщик и создательница частных музеев сказок.

Ранее женщина нашла наркотики в заказе из Burger King.

