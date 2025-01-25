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Женщина нашла наркотики в заказе из Burger King

В США женщина получила марихуану вместе с заказом из Burger King
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jannamichelle6/TikTok

Американка заказала блюдо в Burger King и едва не накормила своих детей марихуаной. Об этом она рассказала в TikTok.

Женщина, известная в соцсети под ником JannaBama, зашла в кафе Burger King в городе Гамильтон, штат Огайо, чтобы купить что-то для своих детей она обед. Мать выбрала жареную курицу из детского меню и попросила упаковать блюдо с собой.

Дома она достала лакомство из бумажного пакета и заметила в нем маленькие зеленые кусочки. Женщина сразу же поняла, что это такое, и решила записать видео о необычной находке.

«Я не просила этот гарнир», — сообщила тиктокер под роликом.

Местная полиция уже знает о случившемся и начала проверку, но пока не предъявляла никому обвинений. В Burger King подтвердили факт инцидента и также приняли меры.

«Мы связались с владельцем франшизы этого ресторана, как только нам стало известно об этом инциденте, и можем подтвердить, что сотрудник был уволен», — заявил представитель компании.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.

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