Синоптик: жаркие дни в Москве и Подмосковье канули в выходные

Синоптик Шувалов: погода в Москве и МО до середины сентября будет теплой
Жаркие дни в Москве и Подмосковье канули в выходные, однако это не значит, что грядет ненастная погода. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Но переход от жары к умеренному теплу состоится. Погода сохранится без осадков, без сильного ветра, температура +18, +20 градусов», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в столичном регионе ожидаются две-три волны бабьего лета. Период хорошей погоды, по его прогнозам, продлится до середины сентября.

Как отмечал метеоролог Александр Ильин, холодная погода в Москву и Московскую область вернется примерно после 13-15 сентября. С этих чисел, по его словам, температура воздуха начнет постепенно снижаться, оставаясь в пределах +12…+17°C. Третья декада месяца при этом снова станет теплой.

Ранее психолог назвала россиянам простые способы победить осеннюю хандру.

