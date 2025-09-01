Синоптик рассказал о погоде в сентябре в Москве и Подмосковье

Синоптик Ильин: первая декада сентября в столичном регионе будет очень теплой

Сентябрь в столичном регионе начался с молодого бабьего лета. Первая декада месяца отметится сухой и достаточно теплой погодой, днем воздух будет в среднем прогреваться до +20 градусов, а ночью до +10 градусов, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

По словам специалиста, сейчас жители Москвы и Подмосковья наблюдают первую волну бабьего лета, в течение которого не прогнозируется существенных осадков – только небольшие дожди.

Что касается погоды на сегодня, то, по словам синоптика, в Московской области местами может пройти небольшой и кратковременный дождь. Воздух при этом прогреется до +20…+23 градусов. Завтра в столице и области будет чуть прохладнее – температура воздуха останется на отметке ниже +20 градусов. Сохранится такая погода до конца недели, отметил Ильин.

«В целом до середины сентября ожидается довольно теплая погода с температурой от +18 до +23 градусов без существенных осадков, — пообещал синоптик. — Какие-то небольшие дожди, наиболее заметные, можно ждать в начале второй декады. Они пройдут, но сильно на температуру не повлияют».

Холодная погода в столичный регион вернется примерно после 13-15 сентября, считает метеоролог. С этих чисел, по его словам, температура воздуха начнет постепенно снижаться, оставаясь в пределах +12…+17 градусов. Третья декада сентября при этом снова станет теплой.

Заметные дожди вернутся в последние пять дней сентября, температура воздуха при этом не поднимется выше +12…+17 градусов. В целом ожидается, что в сентябре будет превышена средняя климатическая норма, заключил Ильин.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также отметил, что осеннее тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны.

Ранее синоптик рассказала о самом теплом дне в Москве за август.