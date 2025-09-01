Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он отметил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгограда приостановил работу 1 сентября примерно в 14:45 местного времени (совпадает с МСК).

В ночь на 1 сентября в международном аэропорту Волгограда уже вводились ограничения. Кроме того, они действовали в аэропорту Казани.

