Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он отметил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгограда приостановил работу 1 сентября примерно в 14:45 местного времени (совпадает с МСК).

В ночь на 1 сентября в международном аэропорту Волгограда уже вводились ограничения. Кроме того, они действовали в аэропорту Казани.

Ранее пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге.

