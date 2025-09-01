Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 14:47 мск.

В ночь на 1 сентября в международном аэропорту Волгограда уже вводились ограничения. Кроме того, они действовали в аэропорту Казани.

Позднее сообщалось о приостановке приема и выпуска самолетов в в аэропорту Нижнекамска.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет увеличиваться».

Ранее пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге.