Омбудсмен рассказала о состоянии новорожденного, которого мать выбросила в унитаз

Новорожденный, которого мать родила в квартире жилого дома на улице Теплый Стан и оставила в туалете, чувствует себя нормально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.
«С ребенком все нормально, он жив и здоров», — заявила омбудсмен.
По ее информации, мать мальчика утверждает, что не руководствовалась злым умыслом, когда оставила новорожденного в унитазе.
Ярославская уточнила, что младенец продолжает находиться в стационаре медицинского учреждения.
До этого в следственном управлении столичного СК возбудили уголовное дело о покушении на лишение жизни ребенка. После родов женщина оставила младенца в унитазе. Ребенок был спасен благодаря другой квартирантке, которая увидела новорожденного и вовремя вызвала скорую помощь.
Ранее в Москве арестовали мать, бросившую ребенка в унитаз в общежитии.