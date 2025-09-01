На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренеры назвали самое эффективное упражнение для укрепления ягодиц

Ягодичный мостик является одним из самых эффективных упражнений для укрепления ягодиц, а также спины и бедер. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, оно также поможет улучшить осанку и похудеть. Для его выполнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить стопы на пол на ширине плеч. В этом положении нужно напрячь мышцы живота и ягодиц, медленно поднять таз вверх, создавая прямую линию от коленей до бедер и плеч, задержаться в верхней точке и медленно опустить таз.

«Изменяя расстояние между стопами и ягодицами, можно увеличить нагрузку на разные группы мышц. Например, более широкое положение стоп усиливает работу ягодиц, а более узкое — подколенных сухожилий», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что приседания у стены помогут укрепить колени, а также квадрицепсы и ягодицы. В ходе их выполнения нужно прислониться к стене, поставить ноги чуть шире, чем на ширине бедер, напрячь пресс и упереться пятками в пол. Чтобы перенести нагрузку на переднюю часть приседа, можно выполнять приседания с кубом или фронтальные приседания.

Ранее Дана Борисова объяснила разрешение дочери увеличить грудь и ягодицы.

