Тренеры назвали варианты приседаний, которые укрепят колени и ягодицы

Приседания у стены помогут укрепить колени, а также квадрицепсы и ягодицы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

В ходе их выполнения нужно прислониться к стене, поставить ноги чуть шире, чем на ширине бедер, напрячь пресс и упереться пятками в пол. Чтобы перенести нагрузку на переднюю часть приседа, можно выполнять приседания с кубом или фронтальные приседания. Для выполнения последних нужно расставить ноги на ширину плеч и держать штангу на верхней части груди.

«Часто называемые обратной становой тягой, гакк-приседания со штангой смещают акцент на квадрицепсы. С весом позади вас ваши ноги выполняют тяжелую работу, в то время как корпус и поясница вносят свой вклад для поддержки», — добавили в сообщении.

Тренеры рекомендуют встать перед нагруженной штангой, расставив ноги на ширину бедер, взяться за гриф хватом сверху. Когда бедра будут примерно параллельны полу, нужно оттолкнуться пятками, чтобы подняться в положение стоя, после чего — сжаться в верхней точке и повторить упражнение.

До этого тренеры говорили, что упражнение «пожарный гидрант» поможет проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, для его выполнения не требуется никакого оборудования. Для его выполнения нужно встать на четвереньки, поставить колени на ширину бедер и руки на ширину плеч, после чего поднять одну ногу в сторону и удерживать колено на уровне бедра. После этого нога возвращается в исходное положение. Это движение нужно повторить несколько раз с каждой ногой.

Ранее тренеры назвали лучшие упражнения на квадрицепсы.