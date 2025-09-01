Турпоток в Крым превысил 5 млн человек

Туристический поток в Крым с января по август 2025 года превысил 5,3 млн человек. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Только за три летних месяца в регионе, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек.

Самым популярным стал август. За этот период Крым принял более 1,5 млн отдыхающих, что на 20% больше, чем в минувшем году.

Аксенов отметил, что самым популярным местом среди туристов стал Южный берег. Его посетили 43% туристов, еще более трети отдыхающих выбрали западное побережье, а 15 % – восточное. Больше всего были загружены объекты размещения города Саки – 78%, а также Евпатории и Ялты – 77% и 76% соответственно, сообщил глава Крыма.

На прошлой неделе первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что во время бархатного сезона традиционно снижается загруженность авиалиний и объектов туризма, на фоне чего стоимость путешествий падает.

Самыми популярными местами в сентябре останутся Краснодарский край, кавказские курорты, озеро Байкал. Также в числе популярных внутренних направлений названы Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область, Москва, города Золотого кольца, Калининградская область и Казань.

Ранее стало известно, что еще в одном регионе РФ введут налог на туристов.