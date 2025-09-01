На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турпоток в Крым превысил 5 млн человек

Аксенов отметил рост туристического потока в Крым на 16%
true
true
true
close
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Туристический поток в Крым с января по август 2025 года превысил 5,3 млн человек. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Только за три летних месяца в регионе, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек.

Самым популярным стал август. За этот период Крым принял более 1,5 млн отдыхающих, что на 20% больше, чем в минувшем году.

Аксенов отметил, что самым популярным местом среди туристов стал Южный берег. Его посетили 43% туристов, еще более трети отдыхающих выбрали западное побережье, а 15 % – восточное. Больше всего были загружены объекты размещения города Саки – 78%, а также Евпатории и Ялты – 77% и 76% соответственно, сообщил глава Крыма.

На прошлой неделе первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что во время бархатного сезона традиционно снижается загруженность авиалиний и объектов туризма, на фоне чего стоимость путешествий падает.

Самыми популярными местами в сентябре останутся Краснодарский край, кавказские курорты, озеро Байкал. Также в числе популярных внутренних направлений названы Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область, Москва, города Золотого кольца, Калининградская область и Казань.

Ранее стало известно, что еще в одном регионе РФ введут налог на туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами