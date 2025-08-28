В Пермском округе введут налог на туристов

Пермские власти с нового года будут взимать налог за проживание в гостиницах

В Пермском округе ожидается введение нового туристического налога. Согласно планам Думы Пермского муниципального округа, налог придется заплатить организациям и физлицам, которые предоставляют туристам места для временного проживания. Об этом пишет Telegram-канал «На местах».

Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Депутаты местной думы уже одобрили это решение в первом чтении, а его реализация запланирована на 1 января 2026 года.

«Благоустроим туристические территории и продолжим проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов. Немаловажной является поддержка бизнеса при создании объектов инфраструктуры туристской отрасли», — подчеркнул спикер Думы Пермского муниципального округа Дмитрий Гордиенко.

Местные власти уверены, что введение туристического поможет пополнить муниципальный бюджет более чем на 13 миллионов рублей в ближайшие три года. Эти средства чиновники и депутаты планируют направить на развитие туристической инфраструктуры, улучшение условий для гостей и создание новых возможностей для привлечения туристов.

