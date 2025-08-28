На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пермском округе введут налог на туристов

Пермские власти с нового года будут взимать налог за проживание в гостиницах
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Пермском округе ожидается введение нового туристического налога. Согласно планам Думы Пермского муниципального округа, налог придется заплатить организациям и физлицам, которые предоставляют туристам места для временного проживания. Об этом пишет Telegram-канал «На местах».

Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Депутаты местной думы уже одобрили это решение в первом чтении, а его реализация запланирована на 1 января 2026 года.

«Благоустроим туристические территории и продолжим проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов. Немаловажной является поддержка бизнеса при создании объектов инфраструктуры туристской отрасли», — подчеркнул спикер Думы Пермского муниципального округа Дмитрий Гордиенко.

Местные власти уверены, что введение туристического поможет пополнить муниципальный бюджет более чем на 13 миллионов рублей в ближайшие три года. Эти средства чиновники и депутаты планируют направить на развитие туристической инфраструктуры, улучшение условий для гостей и создание новых возможностей для привлечения туристов.

Ранее житель Перми переехал своего оппонента на автомобиле и пытался забить клюшкой для гольфа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами