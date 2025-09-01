Появились подробности о подозреваемом в убийстве Парубия

ГП Украины: дома у задерженного по делу об убийстве Парубия проводят обыски

Дома у подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия проводят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокурора Украины.

«Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства депутата», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что мужчине предъявили обвинение по статьям об «умышленном убийстве» и «незаконном обращении с оружием». В публикации говорится, что фигуранту дела 52 года, он коренной житель Львова.

Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

Глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко отметил, что мужчина перебивался случайными заработками и планировал незаконно покинуть Украину после совершения преступления.

По данным национальной полиции Украины, за бывшим спикером Рады велась длительная слежка. В пресс-службе отметили, что сотрудникам ведомства нужно было всего 36 часов, чтобы выйти на след и задержать подозреваемого.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.