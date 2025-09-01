Обвинение предъявлено протаранившему ворота генконсульства РФ в Сиднее

Мужчине, который протаранил ворота российского генконсульства в Сиднее, предъявили обвинение. Об этом сообщил ТАСС.

Он предстанет перед судом во вторник, 2 сентября.

1 сентября в ограду здания генконсульства РФ в Сиднее въехал автомобиль. Местные СМИ рассказали, что в здание диппредставительства на улице Фуллертон-стрит в Новом Южном Уэльсе около 8:00 (1:00 мск) взывали полицейских из-за несанкционированной стоянки авто на подъездной дорожке. Правоохранители потребовали водителя отъехать, но он проигнорировал просьбу и протаранил ворота учреждения.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Среди сотрудников генконсульства пострадавших нет. В настоящее время дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

Ранее в Германии неизвестный попытался протаранить ворота консульства РФ.