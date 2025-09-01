На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как излишняя забота родителей влияет на детей

Психолог Макарова: чрезмерная опека родителей мешает детям нормально взрослеть
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Современные школьники часто сталкиваются с большими перегрузками, причем виновата в этом не школа, а родители, которые уделяют чрезмерное внимание их воспитанию и учебе. Они заставляют детей посещать массу дополнительных занятий и делают обстановку в доме напряженной, что мешает им нормально взрослеть, заявила 360.ru детский психолог Кира Макарова.

Особенно сильно чрезмерная опека влияет на младшеклассников – излишняя забота делает их инфантильными, считает специалист.

«Человек растет и не пробует даже брать ответственность за свои поступки. Он не мотивирован учиться, потому что эта мотивация забивается огромным количеством занятий и постоянным цейтнот ом», — пояснила Макарова.

Маркером создания проблемы она назвала тот факт, что если раньше дети хотели поскорее вырасти и получить свободу, то сегодня отказываются взрослеть, долго не начинают работать, не заводят отношения в подростковом возрасте, когда это уже считается необходимым. По мнению психолога, родителям важно организовать свободное время ребенка так, чтобы он мог заниматься, чем хочет с учетом его возраста. У детей должно быть собственное время и свобода, заключила специалист.

Напомним, Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня. Теперь занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены. Образовательный процесс в 5-х, 9-х, а также в классах для учеников с ограниченными возможностями здоровья должен быть организован в первую смену.

Ранее психолог рассказала об эффективных техниках справиться с тревогой перед учебой.

