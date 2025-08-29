Минпросвещения определило продолжительность школьного дня

Минпросвещения: школьный день должен начинаться с 8:00 и заканчиваться до 19:00

Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

В публикации отмечается, что занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены.

Образовательный процесс в 5-х, 9-х, а также в классах для учеников с ограниченными возможностями здоровья должен быть организован в первую смену.

По словам начальника нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергея Пепеляева, проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускаются.

23 августа ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов заявил, что российские школы уже с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые единые учебники истории для 5–7-х классов. По его словам, ввод учебников для 8–9-х классов по всей России запланирован с 2026–2027 учебного года.

