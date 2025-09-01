Постоялица дома престарелых забила кулаками свою 84-летнюю соседку

Одна пенсионерка напала с кулаками на другую в пансионате на юге Петербурга

Постоялица частного дома престарелых на юге Санкт-Петербурга избила свою соседку. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В последний день лета в городскую больницу №26 доставили 84-летнюю женщину с инсультом, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомой у глаза. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Известно, что утром 26 августа пенсионерка пострадала от жестокого избиения. По словам сиделки, на нее с кулаками напала женщина, с которой она делила комнату в пансионате для пожилых людей в Старо-Паново. Очевидица утверждает, что нападавшая нанесла жертве несколько ударов по голове.

В настоящее время судмедэксперты устанавливают причины инцидента.

В конце августа дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома на улице Одоевского в Новосибирске. К старшеклассницам подошла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что дети игравшие на детской площадке, кидались в нее мячом. Девушки подошли к хулиганам и попытались вмешаться. Мальчики убежали, а девочки начали оправдываться, но так и не извинились перед пенсионеркой. Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег.