На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег

В Петербурге мужчина избил пожилого отца за отказ дать денег
close
Depositphotos

В Петербурге 41-летний мужчина избил 75-летнего отца за то, что тот не дал ему денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 августа возле дома №302 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецке. Предварительно, сын напал на своего пожилого отца после того, как пенсионер отказался отдать ему 60 тысяч рублей. Пострадавший с ушибами и ссадинами обратился в медучреждение, после чего был отпущен на амбулаторное лечение.

26 августа у дома №7/9 по улице Володарского ранее неоднократно судимый подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой.

Ранее россиянка избила и ограбила мать ради покупок на маркетплейсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами