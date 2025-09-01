На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответила, могут ли орехи снизить тягу к сладостям

Врач Соломатина: орехи помогут снизить тягу к сладостям
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Орехи могут стать хорошей заменой сладкому и снизить тягу к нему, потому что они стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, доносящих до головного мозга сигнал о насыщении. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, это снижает риск того, что человеку захочется съесть что-то на десерт. Врач отметила, что орехи также являются калорийным продуктом, однако, они не повышают уровень глюкозы и не способствуют разрушению сосудов, как сладости.

«Но увлекаться ими не стоит: одной горсти в день будет достаточно. При этом людям, имеющим какие-либо проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, лучше вовсе ограничиваться одним-двумя орехами в день, потому что это все же жирный, насыщенный маслами продукт», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что особенно полезно есть орехи утром, потому что в них много белка. Это поможет надолго сохранить чувство насыщения.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что тягу к чипсам можно победить с помощью полезных альтернатив, например овощных или фруктовых чипсов, злаковых снеков и орехов.

Ранее россиянам назвали топ-5 самых полезных орехов.

