Стало известно, как работодатели могут обмануть сотрудника при увольнении

Работодатели могут пытаться уволить сотрудника «по собственному желанию», чтобы не начислять ему дополнительные выплаты. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она пояснила, что самым выигрышным вариантом для организации является случай, когда работник пишет заявление на увольнение по собственному желанию.

«Тогда ему не приходится выплачивать никаких компенсаций. Для работника же выгоднее всего процедура сокращения, при которой он дополнительно получает выплату в размере среднего заработка», — сказала Митрофанова.

По ее словам, в этом случае ему также будут начислять аналогичную сумму в течение следующих трех месяцев, если он не найдет новую работу за это время. Эксперт добавила, что при наличии конфликта в этом вопросе начальству можно предложить увольнение по соглашению сторон с назначением выходного пособия.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого рассказал «Газете.Ru», что новый порядок расчета средней зарплаты россиян, который вводится с 1 сентября, принципиально ничего для них не изменит. Однако люди не смогут заранее прикинуть размер выплаты при увольнении.

Ранее стало известно о массовых увольнениях в ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).