Названы последствия нового порядка расчета средней зарплаты россиян

Финансист Селезнев: сумму при увольнении не прикинуть из-за нового расчета зарплат
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Новый порядок расчета средней зарплаты россиян, который вводится с 1 сентября, принципиально ничего для них не изменит. Однако люди не смогут заранее прикинуть размер выплаты при увольнении. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Чаще [новый способ расчета средней зарплаты для россиян будет] выгоднее, чем нет, потому что для расчетов будет использоваться самый денежный период за последний год. Это никак не повлияет на среднюю зарплату и не сильно скажется на размере ежегодных отпускных, но может заметно повлиять на размер выходного пособия при увольнении, особенно для вахтовиков и людей с сезонными заработками. Расчет станет универсальным и более простым для бухгалтерии, но для работников принципиально мало что изменит: прикинуть заранее сумму выплату при увольнении они все равно самостоятельно не смогут. Нужно искать специальные калькуляторы, поднимать платежки, вникать в детали расчетов», — отметил Селезнев.

С 1 сентября в России введут новый метод расчета среднего заработка. Изменятся формулы для расчета отпускных и выходных пособий. Средний заработок теперь будет считаться таким образом: дневная ставка умножается на среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учете почасовая ставка умножается на среднее количество рабочих часов в месяц. Главная цель нововведения — упростить расчеты.

Ранее экономист объяснил, почему зарплаты россиян отстают от инфляции.

