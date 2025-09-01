На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США мальчик получил пулевое ранение, попытавшись разыграть соседа

ABC: в Техасе попытавшийся разыграть соседа мальчик получил пулевое ранение
true
true
true
close
Shutterstock

В американском штате Техас 10-летний мальчик попытался разыграть соседа, в результате чего получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

По данным канала, мальчик вместе с друзьями, предположительно, хотели устроить розыгрыш, похожий на Door Kicking Challenge («Выбивание дверей ногой»). В рамках пранка группа должна была записать видео, на котором пинает и стучит в дверь, а затем убегает.

«Пострадавшему ребенку, который совершил проделку с друзьями, на месте происшествия оказали помощь сотрудники пожарной службы Хьюстона, а затем доставили в ближайшую больницу, где в воскресенье днем ​​он находился в критическом состоянии», — говорится в материале.

В полиции отметили, что на месте инцидента задержали и допросили одного человек. Расследование произошедшего продолжается.

13 августа в Алтайском крае 11-летнюю девочку не спасли после случайного попадания пули в шею. Инцидент произошел в селе Староглушенка. По данным следствия, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в забор, однако пуля отрикошетила и попала в шею ребенку, который стоял рядом.

Ранее мужчина нанес девушке 258 ножевых ранений, а затем сделал селфи с ее ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами