Мужчина нанес девушке 258 ножевых ранений, а затем сделал селфи с ее ребенком

В Нидерландах мужчина 258 раз ударил девушку ножом и сделал селфи с ее ребенком

В суде Гааги рассматривается дело 24-летнего Арнольда О., обвиняемого в причинении 258 ножевых повреждений своей сожительнице, она не выжила. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на материалы процесса.

Инцидент произошел 18 июля 2024 года в городе Зутермер. По версии обвинения, после нападения подозреваемый сделал селфи с двухнедельным ребенком пострадавшей на фоне места происшествия. Младенец не пострадал физически.

Прокуратура требует 10 лет тюрьмы с обязательной психиатрической экспертизой. Специалисты подтвердили у обвиняемого множественные ментальные расстройства и высокий риск рецидива. Ранее мужчина имел судимость за насилие в отношении потерпевшей.

15 июля сообщалось, что в Подмосковье мужчина изнасиловал новую знакомую и несколько раз ударил ее ножом, а затем угнал у женщины машину. Потерпевшую госпитализировали с телесными повреждениями. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 33-летнего жителя Свердловской области, который ранее неоднократно был судим. Его поймали в лесополосе.

Ранее в Подмосковье арестовали мужчину, ранившего девятилетнего мальчика ножом.