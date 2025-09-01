На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил россиян с Днем знаний

Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов и родителей учащихся с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора — время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что с праздником связана жизнь каждого россиянина. По его словам, все граждане начинали путь ко взрослой жизни в школе, испытывая радость и волнения 1 сентября. Глава государства пожелал всем учащимся успехов, а педагогам и родителям учеников — здоровья и благополучия.

28 августа эксперты и флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказали «Газете.Ru», что на День знаний лучше всего выбрать герберы, астры и гладиолусы. Среди универсальных решений стоит выделить хризантемы и гвоздики, отметили специалисты.

Ранее Милонов призвал 1 сентября вместо «кучи растительности» дарить учителю букет от класса.

