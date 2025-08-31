На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Милонов призвал 1 сентября вместо «кучи растительности» дарить учителю букет от класса

Милонов рассказал, что 1 сентября участвует в благотворительной акции «Дети вместо цветов»
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru», что в День знаний его дети не пойдут в школу с цветами — вместо букетов родители направят средства на благотворительность. Парламентарий считает, что учителю намного приятнее получить один большой букет от класса, а не много непонятной «растительности».

«Я со всеми шестерыми детьми не могу пойти в школу. Вернее, у меня пять идут в школу, одна в детский садик. Но я рад, когда принимается решение подарить один большой хороший букет от класса, а не кучу-кучу растительности, большинство из которой учитель даже не берет домой — они остаются в классах. Я являюсь сторонником акции «Дети вместо цветов», когда как раз дарится большой букет от класса, а остальные деньги родители могут пожертвовать на благотворительные детские программы. Вот это фонд «Алеша» проводит у нас который год — участвуем в этой акции», — сказал Милонов.

До этого около трети опрошенных россиян (31%) сообщили, что в их семье есть дети, которые пойдут в школу 1 сентября. Более половины признались, что собираются подарить букет классному руководителю ребенка. 74% опрошенных заявили, что скорее согласились бы подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги, предназначенные для покупки цветов, передать на благотворительность — например, на помощь больным детям.

Ранее флорист объяснила, как выбрать букет на 1 сентября.

