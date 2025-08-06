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В Госдуме рассказали, в каких регионах могут отменить повышение тарифов ЖКХ

Гартунг: в отдельных регионах РФ могут пересмотреть индексацию тарифов ЖКХ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пересмотреть принятые ранее решения об индексации тарифов ЖКХ могут в тех регионах, которые превысили установленный для них максимальный индекс изменения оплаты коммунальных услуг. Об этом в интервью RTVI рассказали зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

При этом подобная практика может ограничиться отдельными регионами и будет зависеть от результатов проверки, которую ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению депутатов ГД, отметила Гартунг.

Депутат подчеркнула, что в Госдуме будут изучать отчеты ФАС и, если депутаты сочтут их неубедительными, то «у нас тогда к ФАС могут возникнуть вопросы».

В конце июля в Госдуме предложили выделить в отдельную строку плату за текущий ремонт в многоквартирных домах, чтобы повысить прозрачность расходования средств, собранных с жильцов.

Ранее сообщалось, что долги россиян за ЖКУ могут начать продавать.

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