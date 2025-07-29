В ГД внесли проект о штрафах для компаний за нарушения при оказании услуг ЖКХ

Госдума рассмотрит штрафы для компаний за нарушения при оказании услуг ЖКХ

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, налагающий штраф для компаний за оказание услуг ЖКХ потребителям ненадлежащим образом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 6 статьи 13 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», установив повышенный размер штрафа в размере 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас законодательство предусматривает 50%-е штрафы вне зависимости от характера нарушенных обязательств. Авторы инициативы полагают, что такой подход нужно изменить, так как сфера ЖКХ имеет большую значимость для удовлетворения базовых потребностей населения.

До этого заместитель главы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов напомнил, что с 1 марта следующего года последний день оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца.

Ранее в Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей в 2026 году.