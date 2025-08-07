На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как именно жирная пища повышает риск тромбоза

CRM: жирная пища повышает риск тромбоза за счет влияния на кишечник
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Диета с высоким содержанием жиров может повышать риск тромбоза за счет влияния на микробиоту кишечника, установили ученые из Китайской академии наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Эксперименты на мышах показали, что при избытке жиров в рационе в кишечнике активизируются определенные штаммы бактерий, способные вырабатывать пальмитиновую кислоту (ПА). Это вещество, как выяснилось, нарушает баланс системы свертывания крови. По словам ученых, оно подавляет действие важного белка APC, который «разжижает» кровь, и одновременно активирует тромбоциты.

Исследование подтвердило: присутствие бактерий Bacteroides thetaiotaomicron, производящих пальмитиновую кислоту, приводит к гиперкоагуляции — состоянию, при котором повышается риск тромбообразования.

Кроме того, выяснилось, что жирная пища способствует размножению в кишечнике Clostridium perfringens. Этот вид бактерий влияет на свертываемость крови через повышение уровня фибриногена. В норме этот белок «закупоривает» рану и предотвращает кровотечение, однако его активная работа может приводить к формированию тромбов.

Исследователи также обнаружили возможное средство защиты — биофлавоноид гесперидин, содержащийся в цитрусовых. Это соединение оказалось способно блокировать один из ключевых этапов процесса свертывания с участием фибриногена.

Ранее были названы животные, артерии которых не могут «стареть».

