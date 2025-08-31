СМИ сообщили о решении украинских властей запретить евреям паломничество в Умань

Власти Украины хотят запретить хасидам проведение ежегодного паломничества в город Умань из соображений безопасности на фоне вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщило израильское издание Maariv со ссылкой на источники.

По словам журналистов, такое решение было принято в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, который действует с 2022 года. Однако в последние два года, несмотря на рекомендации, паломники все равно приезжали в город.

При этом, по данным портала I24, Киев возмущен позицией Израиля в отношении РФ и требует, чтобы еврейское государство взяло на себя финансирование мероприятия на украинской территории и направил правоохранителей в Умань. Отмечается, что официальных комментариев со стороны властей Украины пока не поступало.

Умань находится в Черкасской области Украины и является одним из центров хасидизма (ортодоксального иудаизма) и важным местом паломничества хасидов. Каждый год на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (15–17 сентября) в город приезжают свыше 20 тысяч паломников.

В апреле украинские власти призывали отменить массовые мероприятия на Пасху из-за повышенного риска атак. В публикации киевской городской военной администрации (КГГА) говорилось о том, что руководители религиозных общин должны обеспечить онлайн-трансляцию церковных служб для граждан страны.

