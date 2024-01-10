«Я слышу идиш из-под земли»: в Нью-Йорке евреев арестовали возле тайного туннеля

Секретные лазы Бруклина
Столкновения иудеев-ортодоксов с полицейскими в нью-йоркском районе Бруклин начались после того, как городские власти решили замуровать секретный подземный туннель, нелегально прорытый от главной синагоги религиозного движения «Хабад-Любавич» к штаб-квартире хасидов, известной как «770» — по адресу его расположения на Истерн Парквей, 770.
Как сообщает газета The New York Times, драка началась, когда к месту, где нашли туннель, приехала бетономешалка с цементом — чтобы залить подземный ход. Молодые члены ортодоксальной общины оказали сопротивление рабочим и полицейским. На видео с места событий видно, как молодые хасиды толкают полицейских и бросают в них молитвенники. Полиция применила слезоточивый газ и задержала десять человек.
По словам источников NYT, в синагоге на Истерн Парквей, 770 якобы не хватало места для всех верующих — она была центром массового движения хабадников.
Официальные представители движения «Хабад» и раввины осудили драку с полицией. Сам объект закрыт — туннель замуровывают «из соображений безопасности».
Зачем хасиды рыли туннель
По словам собеседников газеты, рыть туннель начали в самом начале введенного из-за коронавируса карантина. Синагоги и учебные центры хасидов были закрыты по распоряжению городских властей и недовольные этим молодые хасиды стали рыть туннель, чтобы посещать занятия. Земляные работы продолжались четыре года, но известно о них стало только в конце декабря 2023 года.
Полицейское оцепление возле входа в туннель. В конце видео коп говорит хасидам «Вы что, из России? Мы не делаем такое в Америке».
В соцсетях распространяется мем — якобы скриншот поста из X (ранее Twitter, заблокирована в России) пользователя Richard Strocher X. «Некоторые из вас должны извиниться. Я НЕ СУМАСШЕДШИЙ. Мне пришлось удалить оригинальные посты, потому что меня называли шизофреником и антисемитом», — говорится в публикации.
Далее пользователь приводит свои старые посты за ноябрь и декабрь 2023 года:
«Евреи живут под моей квартирой. Я слышу, что они копают что-то или типа того. Я живу на первом этаже и у нас нет подвала!»
В декабрьской публикации мужчина заявляет, что «клянется, что слышит доносящийся из-под земли разговор на идиш».
Туннель в синагогу на первом этаже дома «770» молодые хабадники решили прорыть якобы потому, что в этом здании живет лидер движения — ребе Менахем Мендель Шнеерсон, и его фасад известен чуть ли не каждому хабаднику в мире, передает телеканал Fox5 New York.
Официальный представитель «Хабада» Мотти Селигсон заявил, что «группа студентов-экстремистов» тайно прорыла подземный переход под несколькими офисными зданиями и лекционными залами. Начало туннеля было в заброшенной микве — ритуальной каменной ванне.
Как сообщает британская газета The Jewish Chronicle,
туннель могли вырыть члены секты мессианских хасидов — сторонников идеи, что умерший раввин Шнеерсон на самом деле жив и является мессией. После давнего судебного разбирательства было решено, что большое движение хабадников продолжит владеть домом «770» и расположенной там синагогой, но мессианцы могут им пользоваться.
«Мы надеемся и молимся, чтобы была возможность быстро восстановить святость и благопристойность этого святого места», — отметил представитель движения «Хабад» Мотти Селигсон. Окончательной ясности, кто именно и зачем вырыл туннель, пока нет — версии разнятся.
Кровавый навет, наши дни
В интернете многие пользователи оставляют комментарии антисемитского содержания после публикации газетой The New York Post видео с туннелем. «Думаю, главный вопрос — почему из туннеля достают детские матрасы с грязными пятнами на них», — вопрошает один из пользователей YouTube. «Мне нравится, что видео ускорено, чтобы мы не заметили детские ходунки, оставленные в туннеле», — добавляет другой комментатор.
Внутри туннеля хасидов
Как сообщает журнал Rolling Stone, «Твиттер» взорвался «антисемитской дезинформацией» после публикаций СМИ о тайном туннеле хасидов.
«История стала вирусной, потому что объективно она была странной: небольшая секта евреев-хасидов построила сложную систему подземных туннелей под улицами Бруклина без какой-либо ясной причины. Но это также вызвало натиск антисемитских теорий заговора: некоторые известные крайне правые деятели предположили, что туннели использовались для гнусных целей вроде торговли людьми, разыгрывая пресловутые антиеврейские стереотипы», — говорится в статье.
Директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт заявил RS, что глубоко обеспокоен волной антисемитских комментариев в духе «кровавого навета».
«Вызывает глубокую тревогу то, что кто-то может использовать этот инцидент, который движение Хабад в целом решительно осуждает, для проведения неуместных и ложных сравнений с туннелями ХАМАС в секторе Газа или для пропаганды старых антисемитских теорий заговора, например, о том, что евреи участвуют в торговле людьми или извлечении органов», — говорит Гринблатт.