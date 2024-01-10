«Я слышу идиш из-под земли»: в Нью-Йорке евреев арестовали возле тайного туннеля Полиция Нью-Йорка арестовала хасидов после столкновений у тайного лаза в синагогу

В Нью-Йорке произошли столкновения евреев-хасидов с полицией. Власти решили замуровать секретный подземный ход — туннель, ведущий к главной синагоге религиозной группы ортодоксов «Хабад-Любавич». Еще месяц назад пользователи соцсетей писали, что слышат из-под земли разговоры на идиш. Зачем нью-йоркские евреи-ортодоксы рыли туннель и какие теории заговора строят вокруг этого сооружения — в материале «Газеты.Ru».

Секретные лазы Бруклина

Столкновения иудеев-ортодоксов с полицейскими в нью-йоркском районе Бруклин начались после того, как городские власти решили замуровать секретный подземный туннель, нелегально прорытый от главной синагоги религиозного движения «Хабад-Любавич» к штаб-квартире хасидов, известной как «770» — по адресу его расположения на Истерн Парквей, 770.

Как сообщает газета The New York Times, драка началась, когда к месту, где нашли туннель, приехала бетономешалка с цементом — чтобы залить подземный ход. Молодые члены ортодоксальной общины оказали сопротивление рабочим и полицейским. На видео с места событий видно, как молодые хасиды толкают полицейских и бросают в них молитвенники. Полиция применила слезоточивый газ и задержала десять человек.

По словам источников NYT, в синагоге на Истерн Парквей, 770 якобы не хватало места для всех верующих — она была центром массового движения хабадников.

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Официальные представители движения «Хабад» и раввины осудили драку с полицией. Сам объект закрыт — туннель замуровывают «из соображений безопасности».

Зачем хасиды рыли туннель

По словам собеседников газеты, рыть туннель начали в самом начале введенного из-за коронавируса карантина. Синагоги и учебные центры хасидов были закрыты по распоряжению городских властей и недовольные этим молодые хасиды стали рыть туннель, чтобы посещать занятия. Земляные работы продолжались четыре года, но известно о них стало только в конце декабря 2023 года.

Полицейское оцепление возле входа в туннель. В конце видео коп говорит хасидам «Вы что, из России? Мы не делаем такое в Америке».

В соцсетях распространяется мем — якобы скриншот поста из X (ранее Twitter, заблокирована в России) пользователя Richard Strocher X. «Некоторые из вас должны извиниться. Я НЕ СУМАСШЕДШИЙ. Мне пришлось удалить оригинальные посты, потому что меня называли шизофреником и антисемитом», — говорится в публикации.

Далее пользователь приводит свои старые посты за ноябрь и декабрь 2023 года:

«Евреи живут под моей квартирой. Я слышу, что они копают что-то или типа того. Я живу на первом этаже и у нас нет подвала!»

В декабрьской публикации мужчина заявляет, что «клянется, что слышит доносящийся из-под земли разговор на идиш».

close 100% Richard Strocher/X (ранее Twitter)

Туннель в синагогу на первом этаже дома «770» молодые хабадники решили прорыть якобы потому, что в этом здании живет лидер движения — ребе Менахем Мендель Шнеерсон, и его фасад известен чуть ли не каждому хабаднику в мире, передает телеканал Fox5 New York.

«770» в Бруклине — штаб хасидов Хабада



«В Большой синагоге проходят молитвы и занятия, здесь же проводятся фарбренгены, детские собрания, конференции женщин. В будние дни здесь молятся несколько десятков «миньянов»; два-три, а то и пять «миньянов» из двадцати-тридцати человек молятся одновременно. С шести утра и до полудня можно присоединиться к утренней молитве. Можно также присоединиться к одной из групп, расположившихся по углам зала, и прослушать урок по Талмуду, Шульхан Арух, Мишне... Язык преподавания можно также выбрать: уроки читаются на иврите, идише, на английском, французском, испанском, португальском и русском языках. В любое время дня и ночи в синагоге есть люди — молятся, учатся, беседуют, едят и даже спят».

Официальный представитель «Хабада» Мотти Селигсон заявил, что «группа студентов-экстремистов» тайно прорыла подземный переход под несколькими офисными зданиями и лекционными залами. Начало туннеля было в заброшенной микве — ритуальной каменной ванне.

Как сообщает британская газета The Jewish Chronicle,

туннель могли вырыть члены секты мессианских хасидов — сторонников идеи, что умерший раввин Шнеерсон на самом деле жив и является мессией. После давнего судебного разбирательства было решено, что большое движение хабадников продолжит владеть домом «770» и расположенной там синагогой, но мессианцы могут им пользоваться.

«Мы надеемся и молимся, чтобы была возможность быстро восстановить святость и благопристойность этого святого места», — отметил представитель движения «Хабад» Мотти Селигсон. Окончательной ясности, кто именно и зачем вырыл туннель, пока нет — версии разнятся.

Кровавый навет, наши дни

В интернете многие пользователи оставляют комментарии антисемитского содержания после публикации газетой The New York Post видео с туннелем. «Думаю, главный вопрос — почему из туннеля достают детские матрасы с грязными пятнами на них», — вопрошает один из пользователей YouTube. «Мне нравится, что видео ускорено, чтобы мы не заметили детские ходунки, оставленные в туннеле», — добавляет другой комментатор.

Внутри туннеля хасидов

Как сообщает журнал Rolling Stone, «Твиттер» взорвался «антисемитской дезинформацией» после публикаций СМИ о тайном туннеле хасидов.

«История стала вирусной, потому что объективно она была странной: небольшая секта евреев-хасидов построила сложную систему подземных туннелей под улицами Бруклина без какой-либо ясной причины. Но это также вызвало натиск антисемитских теорий заговора: некоторые известные крайне правые деятели предположили, что туннели использовались для гнусных целей вроде торговли людьми, разыгрывая пресловутые антиеврейские стереотипы», — говорится в статье.

Директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт заявил RS, что глубоко обеспокоен волной антисемитских комментариев в духе «кровавого навета».

«Вызывает глубокую тревогу то, что кто-то может использовать этот инцидент, который движение Хабад в целом решительно осуждает, для проведения неуместных и ложных сравнений с туннелями ХАМАС в секторе Газа или для пропаганды старых антисемитских теорий заговора, например, о том, что евреи участвуют в торговле людьми или извлечении органов», — говорит Гринблатт.