Впавшая в кому в поезде россиянка умерла, не приходя в сознание

112: пассажирка поезда Волгоград — Москва скончалась после двух недель комы
Shutterstock/Ivanova Tetyana

Пассажирка поезда из Волгограда в Москву умерла после двухнедельной комы, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, женщина потеряла сознание по пути домой. Пассажиры поезда вызвали скорую, но приехавшие медики не смогли определить, что у нее инсульт. Россиянка впала в кому, ее госпитализировали. Больше двух недель врачи боролись за ее жизнь, но в итоге женщина скончалось, не приходя в создание.

До этого стало известно, что она ехала в Москву вместе с двумя детьми после отпуска. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо, у нее были головная боль и тошнота, позже она потеряла сознание. Когда состав прибыл в Липецк, медики проверили состояние женщины и заявили, что она спит. При этом ее якобы не осмотрели достаточно тщательно, а другие пассажиры торопили бригаду.

В Москве, как рассказала мать россиянки, ей пришлось выносить дочь из вагона на себе, проводник ее торопил. В больнице выяснилось, что ее дочь перенесла венозный инфаркт, у нее диагностировали кровоизлияние в мозг и сделали трепанацию черепа. Тогда же оказалось, что липецкие медики приняли ишемический инсульт (острое нарушение кровообращения мозга, может привести к параличам, нарушениям речи и летальному исходу. ) за «состояние сна».

Ранее 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер.

