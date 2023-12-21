12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Она могла заболеть в детском лагере Минздрав России подтвердил гибель ребенка в поезде Тюмень — Адлер

Группа из 125 детей возвращалась из лагеря в Тюмени, когда одна из девочек почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело. Остальных детей сняли с поезда в Саратовской области, поскольку еще примерно 30 человек пожаловались на температуру. Дети неделю отдыхали в лагере «Олимпийская Ребяка». Ural Mash сообщает, что пятеро из них заразились еще на отдыхе.

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Группа из 125 детей возвращалась из Сибири, где отдыхала в лагере. В поезде сразу несколько школьников пожаловались на плохое самочувствие — у них поднялась температура. 12-летняя Катя (имя изменено) потеряла сознание. Сопровождающие группу врачи и медсестра пытались оказать ей помощь, но безуспешно.

Информацию о смерти девочки «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе администрации Сердобского района Пензенской области. По их данным, девочка скончалась в поезде. Ее тело на станции Сердобск забрала бригада скорой помощи. Точная причина смерти 12-летней Кати пока неизвестна.

В Следственном комитете РФ сообщили, что факту смерти девочки возбудили уголовное дело. Для установления причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

Жаловалась на высокую температуру

По данным телеканала РЕН ТВ, Катя почувствовала себя плохо в поезде вечером 19 декабря и сказала об этом старшей группы. Ребенка осмотрела медсестра и дала таблетку.

Утром 20 декабря температура поднялась до 39 градусов. Девочке дали жаропонижающее, и ей стало легче. Но около 19:00 температура поднялась снова — ребенок потерял создание. Поезд остановили на станции Колышлей и вызвали скорою помощь. Однако реанимировать девочку не смогли, она скончалась.

Как пишет РЕН ТВ, дети ели четыре раза в день и пили чистую воду. Всю еду готовили в вагоне-ресторане. Директор ресторана и повар отмечают, что продукты были свежими.

Детей сняли с поезда

Telegram-канал 112 сообщает, что помимо Кати на высокую температуру пожаловались еще четыре ребенка. Несмотря на то, что в Сердобске их осмотрели медики, группу решили снять с поезда. Это сделали уже в Балашове Саратовской области.

Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей еще раз осмотрели. Для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02.

Портал 72.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что признаки ОРВИ обнаружили у 46 детей. Семеро из них пожаловались на высокую температуру. Группу из 136 человек (125 детей и 11 сопровождающих) доставили в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у заболевших детей выявлен грипп А (наиболее распространенный тип гриппа, вирус данного типа вызывает заболевания средней или сильной тяжести). Губернатор Саратова рассказал, что грипп подтвердили у 15 детей. Всего признаки ОРВИ нашли у примерно 60 ребят из группы. Состояния у всех удовлетворительное, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Дети из ЛНР

Telegram-канал Ural Mash пишет, что дети отдыхали в лагере «Олимпийская Ребячка» в Тюмени. Ребята пробыли там неделю — с 12 по 19 декабря. Пятеро детей заболели еще в самом лагере. Они жаловались на температуру, насморк и боль в горле.

По данным портала 72.ru, все дети — уроженцы ЛНР. В Тюмень они приехали из Краснодона и Краснодонского района. О поездке ребят в лагерь сообщал Telegram-канал администрации города.

«10 декабря 127 краснодонских школьников отправляются на отдых и оздоровление в Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» в город Тюмень», — говорится в публикации.

Помощь с поездкой детям осуществляла Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что все условия, связанные с перевозкой детей, были соблюдены.

В самом лагере, где отдыхали дети из ЛНР, сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора, пишет портал 72.ru. Директор учреждения рассказала, что «у народа берут все анализы и так далее».