Мошенники начали использовать сервисы помощи психологов для обмана россиян

Мошенники начали использовать поддельные сервисы психологической помощи для обмана россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский.

По его словам, злоумышленники начали маскироваться под горячие линии или Telegram-чаты с психологами, обещая оказать бесплатную поддержку.

Сначала бот начинает интересоваться у пользователя о его состоянии, а после — подключаются мошенники. Они утверждают, что для продолжения сеанса необходимо подтвердить личность или внести символическую оплату, «возвратный взнос» в 200 или 500 рублей. Злоумышленники могут попросить заполнить «анкету для подбора специалиста», в которой просят указать ФИО, телефон и место работы, рассказал эксперт.

Также мошенники могут предложить подтвердить аккаунт для продолжения работы с ботом. Жертве присылают ссылку на фейковую страницу, имитирующую Telegram. Ввод номера и кода из SMS в таком «окне» приводит к краже самой учетной записи мессенджера, предупредил Бориславский.

«Главный прием здесь — эксплуатация эмоциональной слабости. В стрессовом состоянии человек думает не про URL и не про лицензии. Ему нужен кто-то, кто выслушает. И это делает схему даже опаснее: здесь давят на надежду получить поддержку», — отметил он.

Эксперт считает, что в дальнейшем данная схема будет только развиваться. В будущем могут появиться дипфейковые онлайн-психологи, где нейросеть с лицом и голосом известного эксперта будет вести сеанс и в конце попросит «подтвердить карту».

31 августа первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин рассказал, что россиян стали чаще пытаться обмануть с помощью схемы, связанной с рассылкой писем и звонков о запросах на просмотр сведений об имуществе.

