В ВСУ заявили, что Херсону грозит воздушная блокада из-за российских дронов

Городу Херсону, который в настоящее время контролируют украинские войска, грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ, заявил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) боец ВСУ Игорь Луценко.

«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон — Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. <...> Херсон официально в дроновом полуокружении», — объяснил Луценко.

По его словам, единственный альтернативный маршрут к городу с севера находится всего на 8 км дальше и тоже может в скором времени оказаться под огневым контролем.

17 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона и устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

6 августа в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» сообщали, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне.