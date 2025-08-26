На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили, что Херсону грозит воздушная блокада из-за российских дронов

На Украине заявили об угрожающей Херсону воздушной блокаде из-за дронов РФ
true
true
true
close
РИА Новости

Городу Херсону, который в настоящее время контролируют украинские войска, грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ, заявил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) боец ВСУ Игорь Луценко.

«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон — Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. <...> Херсон официально в дроновом полуокружении», — объяснил Луценко.

По его словам, единственный альтернативный маршрут к городу с севера находится всего на 8 км дальше и тоже может в скором времени оказаться под огневым контролем.

17 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона и устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

6 августа в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» сообщали, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами