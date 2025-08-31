На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во время поножовщины на День шахтера в российском городе пострадала 13-летняя девочка

В Кузбассе 13-летняя девочка пострадала во время поножовщины на День шахтера
В Кузбассе 13-летняя девочка пострадала во время поножовщины на День шахтера. Об этом сообщает Telegram-канал «ПроКис».

Инцидент произошел ночью на улице Серова в городе Прокопьевске. Предварительно, трамвай остановился из-за толпы пьяных мужчин. После этого возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из участников достал нож, и потасовка продолжилась на улице.

В результате инцидента пострадала школьница, ставшая случайной очевидицей инцидента. Ей рассекли переносицу. На место прибыли правоохранители, которые задержали дебоширов. Информации о состоянии других участников случившегося не поступало.

До этого москвич с двумя кухонными ножами напал на соседей из-за громкой музыки. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Мой Киселевск».

Ранее в Петербурге охранник букмекерской конторы изрезал ножом троих посетителей.

