Опасные комары: лихорадка чикунгунья добралась до России

В России впервые выявили завозной случай заражения лихорадкой чикунгунья. В Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации мужчины, недавно вернувшегося из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. В ведомстве заверили, что угрозы распространения инфекции в России нет, так как вирус передается только через укусы комаров. Первые симптомы проявляются через 2–12 дней после укуса: сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и внезапное повышение температуры.

По данным ведомства, заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. На следующий день его самочувствие ухудшилось. Он обратился за медицинской помощью и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован с подозрением на лихорадку денге.

Однако проведенный ПЦР-тест дал положительный результат на вирус чикунгунья.

Риск передачи

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения лихорадки чикунгунья в России нет, поскольку заболевание передается исключительно через укусы комаров и не распространяется от человека к человеку. В настоящее время численность насекомых-переносчиков на территории страны не создает эпидемиологической опасности.

В ведомстве также уточнили, что на пограничных пунктах пропуска продолжает функционировать система «Периметр», предназначенная для анализа эпидемиологических рисков. Она помогает своевременно выявлять граждан с признаками инфекций, прибывающих из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Китайская эпидемия

Сильнейшую за 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья в мае этого года зафиксировали на Шри-Ланке. В августе из-за распространения вируса ограничения были введены на юге Китая в провинции Гуандун с населением 9 млн человек.

По данным газеты Le Monde, вспышка вируса в регионе идет с 16 июня, по состоянию на 17 августа заболевших было уже более 10 тыс. Основное количество зараженных приходится на промышленный центр Фошань, однако распространение вируса было зафиксировано и в мегаполисе Гуанчжоу, расположенном примерно в 30 км от него.

Также случай заболевания был 15 августа зафиксирован у 23-летнего мужчины в Гонконге, который до этого был на материке.

В Китае распространение вируса связывают с сильными муссонами, которые шли на юге страны с 25 июня по 10 июля, в том числе в Фошане и Гуанчжоу. Проливные дожди размыли проселочные и грунтовые дороги, налив лужи теплой стоячей воды, что привело к взрывному размножению комаров Aedes albopictus, переносящих вирус.

Что представляет собой вирус

Вирус чикунгунья был впервые обнаружен в 1952 году на территории Танзании, а впоследствии распространился в Таиланде и Индии. Заболевание передается через укусы комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus (желтолихорадочный и азиатский тигровый комар), чей ареал обитания охватывает преимущественно регионы Африки, Азии и Латинской Америки.

Обычно инкубационный период составляет от 4 до 8 суток с момента укуса, но этот период может составлять и от 2 до 12 дней. Ключевыми клиническими проявлениями заболевания являются интенсивные боли в суставах и мышцах, лихорадочное состояние, отечность тканей, тошнота, кожные высыпания, общая слабость и цефалгия.

В большинстве случаев инфекция протекает без тяжелых последствий, однако в группе риска находятся младенцы, лица пожилого возраста и пациенты с иммунодефицитными состояниями. При осложненном течении не исключены осложнения на сердце и мозг.

Несмотря на то, что болезнь передается только комарами, вирус все равно представляет эпидемиологическую опасность из-за отсутствия специфической терапии.