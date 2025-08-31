В Балашихе локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Балашихе локализовали на 4000 квадратных метров

Пожарные локализовали возгорание на складе в Балашихе на площади 4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах можно заметить, что к тушению возгорания привлекли вертолеты Ми-8 и Ка-32. По данным ведомства, пострадавших нет.

«Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения», — говорится в сообщении.

По информации местного Telegram-канала «Балашиха Рулит», возгорание произошло в Северной промзоне (Авиаторы — Новый свет. — прим. ред.) на лакокрасочном складе. В публикации отмечается, что пламя не удалось локализовать и огонь перекинулся на соседнее здание.

Другие подробности инцидента неизвестны. Точные причины возгорания не сообщались.

17 августа Telegram-канал Baza писал, что в поселке Гжель Московской области произошел пожар на территории бывшего завода. Огонь оперативно потушили, о пострадавших не сообщалось.

