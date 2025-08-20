На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Яндексе» прокомментировали новости о пожаре на складе с роботами

Shutterstock/Al.geba

Пресс-служба «Яндекса» опровергла «Газете.Ru» сообщение о пожаре на складе с роботами в Раменках. В сервисе сообщили, что в здании произошло задымление.

«В центре робототехники «Яндекс Маркета» произошло задымление, пожара не было. Всех сотрудников в установленном порядке эвакуировали, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — пояснили в «Яндексе».

О пожаре на складе «Яндекс Маркета» в Раменках сообщило издание 360.ru.

Ранее в Дербенте локализовали возгорание на коньячном комбинате.

