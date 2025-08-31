Сухогруз терпит крушение возле берега в районе украинского города Одессы. По предварительным данным, судно получило повреждения в результате столкновения с морской миной, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на одесские паблики.

«Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину», — пишет канал.

«Страна» отмечает, что на кадрах, на которых запечатлен сухогруз, заметно, что судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.

10 августа сообщалось, что мина сдетонировала на пляже в поселке Затока в Одесской области. Полиция заявила. что в результате ЧП двое мужчин и женщина получили травмы, не совместимые с жизнью.

Силовики отметили, что пляж, где произошел взрыв, не был разрешен для купания.

Одесские власти позже напомнили, что непосредственно в Одессе работают 30 пляжных зон. Кроме того, в области открыты еще два — Центральный городской пляж в Черноморске и пляж в поселке Приморское Измаильского района.

Ранее житель Сахалина нашел у моря мину «Лепесток».