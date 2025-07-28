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Стало известно, сколько платят парашютистам

HeadHunter: средняя зарплата парашютистов в России составляет 45 тыс. рублей
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Средняя предлагаемая зарплата парашютистов в России составила 45 тыс. рублей за январь — середину июля 2025 года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

«В России было размещено не более 10 предложений для парашютистов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Все они были связаны со спасательными работами и размещались авиабазами или лесопожарными центрами. Чаще всего работодатели хотят видеть у парашютистов следующие навыки: знание конструкции парашютной техники и средств спасания экипажа ВС, опыт организации проведения прыжков с парашютом, катапультирования и воздушного десантирования, стрессоустойчивость, высокое чувство ответственности, умение принимать решения, психологическая устойчивость, спортивная подготовка и навыки инструктора-парашютиста», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что слово «парашют» в этом году встречается почти в 400 вакансиях — речь идет о корпоративных спортивных и развлекательных программах для специалистов разных профессий и отраслей, в рамках которых есть возможность заниматься парашютным спортом или попробовать прыжок вместе с профессиональным инструктором.

26 июля в России отмечали День парашютиста.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян достигла 89 069 рублей по итогам прошлого года (с учетом премий и до вычета налогов). В январе этого года номинальная начисленная зарплата работников в целом по всем отраслям экономики России составила 88 981 рубль, а в феврале — 89 646 рублей.

Ранее стало известно, как повышение МРОТ скажется на средней зарплате.

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