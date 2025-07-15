В Подмосковье парашютист застрял на верхушке дерева из-за ветра

На аэродроме Большое Грызлово в городском округе Серпухов начинающий парашютист из-за сильного ветра застрял на верхушке 30-метрового дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

﻿﻿«На место происшествия прибыли специалисты 330-й пожарно-спасательной части #Мособлпожспас и АСС «Юпитер»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, парашютист пробыл на дереве около двух часов. В ходе операции по спасению специалисты развернули пожарную лестницу, прикрепили к ней железную люльку, затем срезали бензопилой густые ветки, поднялись наверх и успешно добрались до мужчины.

Спасатели освободили его от строп и благополучно спустили на землю. Парашютист не получил серьезных травм и поблагодарил специалистов за помощь.

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