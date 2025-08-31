На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике потушили лесные пожары

Губернатор Кондратьев: лесные пожары в Геленджике полностью потушили
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике потушили лесные пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в работе над ликвидацией возгорания было задействовано более 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8.

Губернатор отметил, что профессионализм сотрудников МЧС, лесопожарной службы и волонтеров помог ликвидировать огонь и предотвратить возможные последствия.

28 августа Кондратьев сообщил, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров, указали в МЧС.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотника. Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией Краснодарского края было ликвидировано 18 беспилотников.

Ранее в Ростовской области сгорел известный декоративный маяк.

