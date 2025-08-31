На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Балашихе загорелся склад

112: в Балашихе горит склад, в небо поднялся огромный столб дыма
В городе Балашихе Московской области произошел пожар на складе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что огромный столб дыма виден даже в соседних районах. По информации очевидцев, на месте пожара слышны взрывы. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

По информации местного Telegram-канала «Балашиха Рулит», возгорание произошло в Северной промзоне (Авиаторы — Новый свет. — прим. ред.) на лакокрасочном складе. В публикации отмечается, что пламя не удалось локализовать и огонь перекинулся на соседнее здание.

Telegram-канал МЧС по Московской области сообщил, что возгорание пытаются ликвидировать. По данным специалистов, пожар начался по адресу улица Звездная, 11.

Другие подробности инцидента неизвестны. Точные причины возгорания не сообщались.

17 августа Telegram-канал Baza писал, что в поселке Гжель Московской области произошел пожар на территории бывшего завода.

Ранее в «Яндексе» прокомментировали новости о пожаре на складе с роботами.

