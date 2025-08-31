В Балашихе загорелся склад

112: в Балашихе горит склад, в небо поднялся огромный столб дыма

В городе Балашихе Московской области произошел пожар на складе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что огромный столб дыма виден даже в соседних районах. По информации очевидцев, на месте пожара слышны взрывы. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

По информации местного Telegram-канала «Балашиха Рулит», возгорание произошло в Северной промзоне (Авиаторы — Новый свет. — прим. ред.) на лакокрасочном складе. В публикации отмечается, что пламя не удалось локализовать и огонь перекинулся на соседнее здание.

Telegram-канал МЧС по Московской области сообщил, что возгорание пытаются ликвидировать. По данным специалистов, пожар начался по адресу улица Звездная, 11.

Другие подробности инцидента неизвестны. Точные причины возгорания не сообщались.

