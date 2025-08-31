Украинские телефонные мошенники стали меньше зарабатывать

Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали. Об этом рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

Участники движения внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе. Им удалось получить доступ к документации этого кол-центра.

«У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — рассказали подпольщики.

В МВД ранее сообщалось, что в январе-июле текущего года удалось зарегистрировать 424,9 тыс. дистанционных преступлений. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2024 года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% до 39,2% в сравнении с прошлым годом. Практически все такие незаконные действия (98,2%) выявляют органы внутренних дел.

Мошенники продолжают ежедневно звонить россиянам, пытаюсь убедить их перевести им свои деньги. Недавно Алтайском крае 85-летняя женщина отдала злоумышленникам крупную сумму, поверив в их легенду.

Ранее россиянам назвали слова, которые нельзя использовать в разговоре с мошенниками.