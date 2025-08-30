Дистанционные мошенники в 2025 году выманили у россиян более 100 млрд рублей

Ущерб от дистанционных преступлений в России за семь месяцев 2025 года вырос на 16% — с 100,5 до 119,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Там подчеркнули, что проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается актуальной.

В январе-июле текущего года удалось зарегистрировать 424,9 тыс. дистанционных преступлений. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2024 года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% до 39,2% в сравнении с прошлым годом. Практически все такие незаконные действия (98,2%) выявляют органы внутренних дел.

Накануне замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал слова, которые нельзя использовать при разговоре с мошенниками. Он посоветовал не использовать слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю».

Ранее Сбер предупредил об использовании благотворительных фондов в мошеннических схемах.