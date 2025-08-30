На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дистанционные мошенники в 2025 году выманили у россиян более 100 млрд рублей

МВД: дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Ущерб от дистанционных преступлений в России за семь месяцев 2025 года вырос на 16% — с 100,5 до 119,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Там подчеркнули, что проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается актуальной.

В январе-июле текущего года удалось зарегистрировать 424,9 тыс. дистанционных преступлений. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2024 года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% до 39,2% в сравнении с прошлым годом. Практически все такие незаконные действия (98,2%) выявляют органы внутренних дел.

Накануне замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал слова, которые нельзя использовать при разговоре с мошенниками. Он посоветовал не использовать слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю».

Ранее Сбер предупредил об использовании благотворительных фондов в мошеннических схемах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами