В Москве за неделю арестовали двоих подозреваемых в госизмене

ТАСС: в Москве арестовали второго за неделю подозреваемого в госизмене
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

В Москве арестовали второго за неделю подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Задержаны и заключены под стражу были граждане Гранников и Куряев. Какие конкретно деяния им вменяются, не уточняется. Их дела рассматриваются в закрытом режиме. Им грозит пожизненное лишение свободы.

29 августа в Ярославской области двое обвиняемых в госизмене были помещены под стражу.

29 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух жителей региона. Мужчины из Рыбинска и Ярославля по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.

