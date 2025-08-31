В Слободе братьев Стерлиговых в Подмосковье состоялась ярмарка невольников. Репортаж о мероприятии опубликовал портал Life.

Рабами на ярмарке не торговали — невольниками себя называют производители «ремесленной» продукции. Их услугами были намерены воспользоваться посетители, так называемые «землевладельцы», обещающие им заработную плату в размере 50-70 тыс. рублей, оплату жилья и готовое питание. Посетители мероприятия могли приобрести «ремесленную продукцию», отличавшуюся высокой ценой. Так, ветровки там стоили около 60 тыс. рублей, бутылка морса — от 500 рублей.

У ярмарки был свой дресс-код: «бабам можно только в длинной юбке», также туда не допускались «колдуны, язычники и содомиты».

«Сейчас все невольники городские, понимаете? Сейчас люди лишены свободы, потому что за них решают, прививать их детей или нет, и прочее», — объяснил концепцию мероприятия «землевладелец» Никита Сергеев.

Стерлигов основал проект «Слобода» для привлечения православных христиан к ведению сельского хозяйства в 2004 году. Он выступает против современной экономики и технологий, считая их проявлениями богоборчества и безбожия, однако ведёт Telegram-канал. В 2024 году бизнесмен выгнал свою жену и лишил наследства нескольких детей, обвинив их в ереси и влиянии колдунов.

