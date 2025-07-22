Скандально известный миллиардер-христианин вышел из себя из-за вопроса об РПЦ

Ультраконсервативный миллиардер-христианин Герман Стерлигов в ходе интервью возмутился вопросом о Русской православной церкви (РПЦ). Видеоролик опубликован на YouTube-канале блогера Даниилом Смирновым.

По словам бизнесмена, единственным надежным историческим источником является Библия. Кроме того, по мнению Стерлигова, христианское учение основано на любви не к ближнему, а исключительно к христианам.

«Истинная церковь она непорочна, она свята. Это все конфессии, РПЦ, БМП, ТБП и так далее — это все еретическое барахло», — заявил он.

На очередной уточняющий вопрос блогера о ереси РПЦ Стерлигов отреагировал агрессивно, заявив, что недоволен «тупыми» вопросами интервьюера. В результате гость потребовал выключить камеру и подчеркнул, что потратил на беседу в два раза больше времени чем планировал.

В беседе с блогером Стерлигов также посоветовал россиянам купить гробы. Он отметил, что в современных условиях гроб является вещью, которая нужна всем. Он также подчеркнул, что жизнь сейчас укорачивается.

Ранее Стерлигов отверг претензии в дороговизне его продуктов.